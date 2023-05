Van Vleuten wint La Vuelta Femenina na secondenspel met Vollering op Lagos de Covadonga

Annemiek van Vleuten heeft met moeite La Vuelta Femenina 2023 op haar naam geschreven. De wereldkampioene van Movistar werd op de slotdag op Lagos de Covadonga tot het uiterste gedwongen door Demi Vollering, maar hield stand in het klassement. De ritzege op de monsterlijke slotklim ging wel naar Vollering, voor lichtgewicht Gaia Realini.

Na de spraakmakende etappe van zaterdag begon Annemiek van Vleuten met een voorsprong van 1.11 minuut op Demi Vollering en 1.23 minuut op Riejanne Markus aan de slotrit met aankomst op Lagos de Covadonga. Met slechts 93,7 kilometer was dit de kortste rit-in-lijn, maar het beloofde wel een spectaculaire etappe te worden.

Halverwege de rit lag namelijk de Collado Moandi (12,5 km aan 4,6%), waarna het slotstuk volgde richting Lagos de Covadonga (12,5 km aan 6,9%, met stroken aan 10% en een uitschieter tot 16%). Een vroege vlucht reed wel weg in de openingsfase, maar die werd op de Collado Moandi alweer ingerekend.

Daar maakte SD Worx de koers hard in dienst van Vollering. Slechts vijftien rensters bleven daardoor over in de elitegroep, inclusief alle grote favorieten, maar in de afdaling wisten meerdere rensters terug te keren. Kasia Niewiadoma en Marlen Reusser profiteerden van een rustig moment door weg te rijden uit die voorste groep.

Loodzware apotheose

Zij pakten meer dan een minuut en dwongen Movistar en Jumbo-Visma in de achtervolging, omdat Reusser (vijfde) en Niewiadoma (zevende) ook hoog in het klassement stonden. Vlak voor de voet van de slotklim werden zij dan ook ingerekend, waardoor een compacte favorietengroep begon aan de steile Lagos de Covadonga. Opvallend was dat Van Vleuten daar communiceerde met haar ploeg en constant naar haar achterwiel keek.

Tien kilometer onder de top was daar de eerste aanval van Vollering, waarna de tweede versnelling volgde op het moment dat Van Vleuten van fiets wilde wisselen. De draagster van de rode trui besloot daardoor toch Vollering te volgen. Ook Gaia Realini en Evita Muzic konden mee, maar dat was aan het elastiek. Voor Markus en Juliette Labous ging het te hard.

Op het steilste deel van Lagos de Covadonga ging Muzic overboord en maakte Realini een schakelfout, waardoor ze van de fiets moest. De kleine Italiaanse keerde echter snel terug bij Van Vleuten en Vollering en besloot zelf te versnellen. Van Vleuten stond op kraken en loste definitief op 5,3 kilometer van de finish. Vollering rook daardoor bloed, omdat ze zag dat Van Vleuten het moeilijk had.

Secondenspel tot op de streep

De wereldkampioene hield de twee echter in het zicht, maar kon niet voorkomen dat ze meer dan 30 seconden wegreden. Vollering hield het tempo hoog om zo veel mogelijk tijd te pakken op Van Vleuten. Met 40 seconden voorsprong begon ze aan de laatste twee kilometer, die deels in dalende lijn liepen. Omdat er op de finish ook nog bonificaties lagen, beloofde het een secondenspel te worden om de eindzege.

Het verschil liep, in de dikke mist op de top van Lagos de Covadonga, op tot 45 seconden. In de korte afdaling smeet Vollering zich naar beneden, waardoor ze een gat sloeg met Realini. De kopvrouw van SD Worx hield stand en won de rit, waarna alle ogen gericht waren op Van Vleuten. Zij finishte op 56 seconden van Vollering en trok zo de eindzege in La Vuelta Femenina over de streep. Het verschil in het klassement na zeven dagen koers? Negen seconden…

Realini wist door haar tweede plaats in de rituitslag op Lagos de Covadonga ook nog de sprong te maken naar de derde plaats in het eindklassement, ten koste van onder meer Markus en Labous. Ook Marianne Vos mocht zich melden op het podium als winnares van het puntenklassement.