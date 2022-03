Demarrages Mathieu van der Poel zonder resultaat: “Moet hardheid opdoen”

Mathieu van der Poel smeet zich woensdag in de strijd tijdens de tweede etappe van Settimana Internazionale Coppi e Bartali. In de zware heuvelrit plaatste hij meerdere demarrages, maar meedoen om de ritwinst zat er niet in. “Ik moet nog hardheid opdoen”, vertelt Van der Poel, die uiteindelijk dertigste werd, na afloop.

“Misschien was het niet allerbeste dag vandaag, maar al met al was het wel een goede dag”, aldus Van der Poel na afloop van de tweede rit, die finishte op de Muro del Belvedere (900 meter aan 10%). Eerder in de rit, op de beklimmingen van Roncofreddo en Bivio Monteleone liet de kopman van Alpecin-Fenix zich meermaals zien. Samen met ploegmaats Oscar Riesebeek en Kristian Sbaragli hoopte hij de koers zo hard te maken.

Van der Poel moest zijn inspanningen in de finale bekopen. Hij verloor uiteindelijk 1.09 minuut op de uiteindelijke ritwinnaar Ethan Hayter en is daardoor ook weggezakt in het klassement. “Deze etappe was een goede training voor mij. Ik moet nog hardheid in de wedstrijden opdoen richting de aankomende klassiekers”, stelt hij.

De Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali duurt nog tot en met zaterdag. In onze voorbeschouwing lees je welke etappes nog op het programma staan.

šŸ‡®šŸ‡¹ #CoppieBartali "Maybe I wasn't at my very best today, but all in all it's been a good day and a good training for me this stage. I need to gain race hardness for the upcoming classics."

