Ethan Hayter zegeviert in heuvelrit Coppi e Bartali, Mathieu van der Poel kleurt rit

De tweede etappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali is gewonnen door Ethan Hayter. De Brit van INEOS Grenadiers was de beste na zware heuvelrit van bijna 166 kilometer met finish op de Muro del Belvedere in Longiano. Hij bleef Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco) en ploeggenoot Ben Tulett voor.

De finale vond plaats op een lokaal circuit van bijna 23 kilometer, met daarin beklimmingen naar Roncofreddo (7,5 km aan 3,5%) en Bivio Monteleone (2,3 km aan 6,6%). De finish lag op een derde klim, de Muro del Belvedere (900 meter aan 10%) met uitschieters tot 15%.

Nog voordat het lokale parcours werd opgedraaid, was de vlucht van de dag al ontstaan. Onder hen Julius van den Berg van EF Education-EasyPost. Hij kreeg Patrick Gamper (BORA-hansgrohe), Samuele Zambelli (Work Service Vitalcare Vega) en Edoardo Zardini (Drone Hopper-Androni Gioccatoli) mee. Zij kregen maximaal vijf minuten voorsprong cadeau van het peloton, waar Alpecin-Fenix het tempo bepaalde.

Meerdere aanvallen Mathieu van der Poel

Dat was niet voor niets, want op de eerste Bivio Monteleone voor het einde trok Mathieu van der Poel in de aanval. Dat was ongeveer 100 kilometer voor de finish. Hij kreeg uiteindelijk bijval van ploegmaat Oscar Riesebeek, Cian Uijtdebroeks, Omer Goldstein en Johannes Staune-Mittet, maar die groep werd snel weer gegrepen.

Uit de kopgroep bleven Van den Berg, Gamper en Zardini het langst over. Achter hen was het drie rondes voor het einde opnieuw onrustig, want opnieuw trok Van der Poel in de aanval met Riesebeek. Een groepje met Diego Ulissi, Vincenzo Nibali sloot aan en greep de kopgroep in de kraag. Maar weer volgde een hergroepering, al was het peloton klein.

INEOS Grenadiers neemt initiatief

De opeenvolging van aanvallen zorgde dat Mauro Schmid, de ritwinnaar van dinsdag en dus klassementsleider, al vroeg moest lossen. INEOS Grenadiers nam daarna het heft in handen, omdat de ploeg met Eddie Dunbar de virtuele leider in de gelederen had en ook mikte op ritwinst met de vinnige Ethan Hayter. Op de laatste keer Bivio Monteleone plaatste Hayter, net als Erik Fetter, een aanval maar die hield geen stand.

In de laatste tien kilometer moest Van der Poel al zijn eerdere inspanningen bekopen, net als Geraint Thomas. Echter wist de Nederlander zich in de afdaling richting de slotklim naar de Muro del Belvedere terug te knokken. Ondertussen was vooraan Andres Ardila weggereden vlak voor die muur, maar hij viel stil op de klim. Vervolgens was het Hayter die zijn snelle benen boven haalde en de ritzege greep, voor Matteo Sobrero en ploeggenoot Ben Tulett.