Démare tankt vertrouwen voor Tour: “Willen op deze voet doorgaan”

Arnaud Démare heeft zijn zegetotaal de afgelopen dagen lekker opgekrikt. In de Boucles de la Mayenne boekte hij maar liefst drie opeenvolgende ritzeges. Daarenboven nam hij het eindklassement mee naar huis, waardoor zijn voorlopige seizoenstotaal op zeven overwinningen uitkomt. Het zorgt voor een flinke vertrouwensboost bij de Franse kampioen in aanloop naar de Ronde van Frankrijk.

Sportief verantwoordelijke Frédéric Guesdon kon niet anders dan tevreden zijn na een paar productieve koersdagen. “We kwamen naar deze koers om Arnaud en de groep rond hem weer te laten winnen. We waren echter niet overmoedig, aangezien dit de eerste wedstrijd van Arnaud was sinds half april. Het is daarnaast nooit eenvoudig om in wedstrijden als deze te winnen.”

“Je moet de controle nemen en dat ging op de eerste dag, toen Arnaud al had kunnen winnen, mis. In de dagen daarna hebben de jongens de zaak rechtgezet door drie ritten op rij te winnen en het klassement te winnen”, concludeert Guesdon blij op de website van Groupama-FDJ.

“De hele groep was op niveau en verkeert in goede vorm. Met deze kern trekken we naar de Route d’Occitanie. Daar proberen we niet alleen opnieuw te winnen, we willen er ook de laatste puntjes op de i zetten voor de Tour de France. Daarnaast willen we er nog wat klimwerk in de benen krijgen.”

“Kers op de taart”

“De Boucles de la Mayenne paste in ons schema om vertrouwen te tanken, wat overwinning te pakken en ons klaar te stomen voor de Tour, ons belangrijkste doel”, zegt Démare zelf na afloop van de vierde en laatste etappe in de Franse rittenkoers. “Deze wedstrijd is nu achter de rug en op deze voet willen we doorgaan. ”

“Het doel was in de laatste etappe om het klassement binnen te halen. Mijn teamgenoten en ik voelden de inspanningen van de voorbije dagen wel, maar we hebben ons er doorheen geslagen. Het scheelde niet veel, maar ik kon het gelukkig afmaken. Deze derde ritzege is de kers op de taart.”

Voor zijn zegereeks in de Boucles de la Mayenne was Démare in het voorjaar ook al succesvol in de Ronde van Valencia (twee ritzeges) en La Roue Tourangelle.