Arnaud Démare boekt derde ritzege en wint Boucles de la Mayenne

Er staat deze Boucles de la Mayenne geen maat op Arnaud Démare. De Franse kopman van Groupama-FDJ was zondag de beste in de afsluitende etappe naar Laval en trok zo ook het eindklassement naar zich toe.

De kopgroep van de dag bestond uit Ludwig De Winter (Intermarché-Wanty-Gobert), Roger Adrià (Equipo Kern Pharma) en Alexandre Delettre (Delko). Zij kregen nooit meer dan drie minuten van het peloton, waar Groupama-FDJ en Uno-X het initiatief in handen hadden. Later voegden ook AG2R Citroën en Team DSM zich daarbij.

Twaalf kilometer voor de finish in Laval werden de laatste vluchters in de kraag gevat. Op het lokale circuit maakten de sprintersploegen de dienst uit, waarna Démare in de sprint opnieuw zijn snelle benen toonde. Hij bleef Daniel McLay, Bryan Coquard en Nils Eekhoff voor in de rituitslag.

Alleen in de openingsrit wist Démare niet te winnen. Philipp Walsleben won toen, maar door zijn drie ritzeges en de bijbehorende bonificatieseconden wist Démare de Duitser te overvleugelen. Op de erelijst is Démare de opvolger van Thibault Ferrasse, die in 2019 de laatste editie van Boucles de la Mayenne won.