Degenkolb blij met verontschuldiging Van der Poel: “Betekent veel voor me”

Na afloop van Parijs-Roubaix ging er een bijzondere foto rond waarop te zien is dat winnaar Mathieu van der Poel en runner-up Jasper Philipsen de gevallen John Degenkolb troosten. Laatstgenoemde heeft deze foto inmiddels zelf ook onder ogen gekregen. “Het betekent heel veel voor me”, zegt hij in een filmpje van Velon.

Degenkolb zat mee in de kopgroep van zeven, maar op het Carrefour de l’Arbre kwam hij ten val, nadat hij in aanraking kwam met Van der Poel. “Als je zover komt en zelfs in de positie bent om voor de zege te strijden, dan is deze val natuurlijk heel teleurstellend. Maar dat is koers”, zegt Degenkolb gelaten in de video, waarin ook de reactie vanuit de ploegleiderswagen van Team DSM te zien is.

“Race-incident”

“Ik denk dat we elkaar allemaal aanraakten”, zegt Degenkolb over het bewuste moment. “Ik zag ook de foto waarop hij (Van der Poel, red.) naar me toekwam, toen ik op de grond lag te huilen. Eerlijk gezegd heb ik niet gehoord of gezien dat hij zijn excuses aanbood, maar om die foto te zien, betekent heel veel voor me. Ik ben blij dat hij zich verontschuldigde. Zoals ik al zei: zolang zoiets niet met opzet gebeurt, is het een race-incident.”