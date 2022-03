Het is weer tijd voor die o zo belangrijke voorbereidingskoers op Milaan-San Remo. In Tirreno-Adriatico (10-16 maart) is het voor veel coureurs zaak om de puntjes op de i te zetten, maar de ronderenners strijden ook om een zeer prestigieuze eindzege. Dit is de startlijst van de koers van de twee zeeën.

Startlijst

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

INEOS GRENADIERS

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

GROUPAMA - FDJ

INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX

ISRAEL-PREMIER TECH

COFIDIS

BARDIANI CSF FAIZANE'

BORA - HANSGROHE

EF EDUCATION - EASY POST

JUMBO-VISMA

BAHRAIN VICTORIOUS

TOTALENERGIES

TEAM DSM

TEAM ARKEA - SAMSIC

TREK - SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES

LOTTO SOUDAL

MOVISTAR TEAM

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

AG2R CITROËN TEAM

TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO

ALPECIN-FENIX