Deelname BORA-hansgrohe aan Gent-Wevelgem ongewis na positieve coronatest

BORA-hansgrohe moest passen voor de E3 Saxo Bank Classic nadat Matthew Walls positief was getest op het coronavirus. Of de ploeg zondag wel van start gaat in Gent-Wevelgem is vooralsnog ongewis.

<--more-->

Op Walls na testten de andere zes renners – Maciej Bodnar, Marcus Burghardt, Patrick Gamper, Daniel Oss, Nils Politt en Juraj Sagan – negatief. Toch moeten zij zeven dagen in quarantaine gaan omdat ze te nauw contact hadden met hun ploeggenoot, schrijft Het Nieuwsblad.

Omdat Bodnar, Burghardt, Oss en Politt ook voor Gent-Wevelgem op de planning stonden, werd deelname aan die koers plots onzeker. Op zo’n korte termijn de selectie met Pascal Ackermann, Michael Schwarzmann en Rüdiger Selig verder aanvullen, lijkt een haast onmogelijke klus.

De renners in quarantaine kunnen woensdag wederom worden getest. Wie een negatieve test aflegt, kan volgende week in de Ronde van Vlaanderen weer rijden.