‘Declassering Mathieu van der Poel is nieuwe negatieve noot bij ritzege Philipsen’

Dinsdag was het opnieuw een rit voor de sprinters in de Tour de France. Jasper Philipsen knalde overtuigend naar de zege door een knappe lead-out van Mathieu van der Poel. Die werd echter enkele uren na de finish gedeclasseerd door de organisatie. Wat was er aan de hand? Dat en meer hoor en zie je in een nieuwe WielerFlits Update!

Het nieuws dat Van der Poel werd gedeclasseerd door een duw in de laatste kilometer kwam als een donderslag bij heldere hemel. Maxim legt uit wat er is gebeurd: “Van der Poel maakte op een gegeven moment ruimte door een duw te geven aan Biniam Girmay, die op zijn beurt moest uitwijken. Na afloop werd er echter door niemand over gesproken, ook niet door Girmay of Van der Poel zelf.” Zeger vult aan: “Nee, en Girmay reageerde ook tijdens de sprint niet op de duw van Van der Poel. Hij maakte geen misbaar. Daarnaast liet Girmay zich ook eerder makkelijk wegzetten. Voor mij is er niet al te veel aan de hand.” Naast de declassering van Van der Poel zagen Maxim en Zeger nog een aantal opmerkelijke zaken tijdens de vierde rit. Een finish op een autocircuit moest namelijk voor een prachtige sprint zorgen in Nogaro, maar die kwam er niet. De massasprint werd namelijk ontsierd door verschillende crashes, waaronder eentje van Europees kampioen Fabio Jakobsen. Het thema veiligheid kwam daardoor weer op tafel te liggen. Zeger sprak met ploegleider Matthew Hayman en ook Van der Poel deed zijn zegje over de finish van rit vier.

Hebben Maxim en Zeger het over de moeilijk te voorspellen vijfde etappe. De rit gaat van Pau naar Laruns en lijkt op de etappe in 2020, toen Tadej Pogacar zijn eerste overwinning boekte in de Ronde van Frankrijk. Is het dit jaar opnieuw een kans voor de klassementsrenners? Of komen de vluchters voor het eerst aan bod deze Tour? Maxim en Zeger geven hun visie.