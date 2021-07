Deceuninck-Quick-Step verlengt contract met sponsor Napoleon

Deceuninck-Quick-Step kan ook de komende drie seizoenen rekenen op de steun van Napoleon Sports & Casino. Het Belgische gokbedrijf, dat sinds 2020 verbonden is aan de ploeg, verlengt het sponsorcontract van de WorldTour-formatie tot eind 2024.

Ploegmanager Patrick Lefevere vindt de samenwerking met Napoleon belangrijk. “Het is een nieuwe bouwsteen die we kunnen toevoegingen in onze poging om een succesvolle toekomst op te bouwen”, zegt hij. “We zijn dankbaar voor de steun van een partner die onze passie voor sport en competitie begrijpt.”

Deceuninck-Quick-Step zal zich als ploeg inzetten om verantwoord gokken, de markt waarop Napoleon zich begeeft, te promoten. In een speciale aankondigingsvideo die geplaatst is vanwege de deal spelen ook Remco Evenepoel en Iljo Keisse een rol.

We are delighted to announce that we have extended our partnership with Napoleon Sports & Casino!

Ready for three more years of historic thrill!https://t.co/I0yTjafbsP pic.twitter.com/W7nPTSctya

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) July 5, 2021