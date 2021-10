Deceuninck-Quick-Step rekent in Lombardije op Alaphilippe, Evenepoel en Almeida

Wereldkampioen Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel en João Almeida zijn de vooruitgeschoven pionnen van Deceuninck-Quick-Step voor de Ronde van Lombardije. Alaphilippe werd vier jaar geleden al eens tweede in Lombardije, maar wist de herfstklassieker nog niet te winnen.

Alaphilippe werd eind vorige maand voor de tweede keer wereldkampioen op de weg en gaf vervolgens de voorkeur aan een korte rustperiode. Woensdag maakte hij zijn rentree in Milaan-Turijn, maar voelde hij zich na een periode van ziekte nog niet opperbest en dus besloot de Fransman zich op te offeren voor zijn Portugese ploeggenoot Almeida. Alaphilippe hoopt zaterdag op betere benen en zo een gooi te doen naar de zege in de laatste monumentale klassieker van 2021.

Zijn werkgever Deceuninck-Quick-Step heeft echter nog twee ijzers in het vuur. Evenepoel liet in aanloop naar Il Lombardia al zijn goede benen spreken. In de Giro dell’Emilia werd de jonge Belg vijfde na een zeer aanvallende wedstrijd, in een verregende Coppa Bernocchi won hij op indrukwekkende wijze na een fraaie solo. “Het deelnemersveld is sterk en een pak renners is nog gemotiveerd. Eenvoudig wordt het niet”, liet Evenepoel weten na zijn zege in de Coppa Bernocchi.

Ook Almeida, die volgend jaar zal uitkomen voor UAE Emirates, is een renner om in de gaten te houden. De Portugese klimmer verzamelde de voorbije week podiumplaatsen in de Giro dell’Emilia en Milaan-Turijn. Andrea Bagioli, Fausto Masnada (derde in Bernocchi en achtste in Milaan-Turijn), Dries Devenyns en Pieter Serry vervolledigen de selectie.

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Ronde van Lombardije (zaterdag 9 oktober)

Julian Alaphilippe

João Almeida

Andrea Bagioli

Dries Devenyns

Remco Evenepoel

Fausto Masnada

Pieter Serry