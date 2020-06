Belgische organisatoren mogen vanaf 1 juli weer wedstrijden organiseren zondag 7 juni 2020 om 13:38

Goed nieuws voor alle Belgische organisatoren van wielerwedstrijden: vanaf 1 juli mogen er in België weer competities in alle sporten georganiseerd worden. Verder geldt er na 1 juli geen limiet meer voor het aantal deelnemers. De Belgische wielerbond wil eind volgende week een nieuwe nationale kalender publiceren.

De Nationale Veiligheidsraad kwam enkele dagen geleden samen om te praten over een versoepeling van de coronamaatregelen. Die nieuwe maatregelen leken in eerste instantie goed nieuws voor het (jeugd)wielrennen, gezien de ruimte om vanaf 1 juli wielerwedstrijden met maximum vijftig deelnemers te organiseren.

Nu blijken de maatregelen nog verder te zijn versoepeld, waardoor organisatoren vanaf 1 juli geen rekening meer hoeven te houden met een maximumcapaciteit van vijftig deelnemers. De wielerbond wil morgen officiële toestemming krijgen van de GEES-experts en de bevoegde ministers om vanaf 1 juli wedstrijden te organiseren.

Toestemming van burgemeesters

De wielerfederatie wil over een maand ook wielerkoersen organiseren op de openbare weg, maar heeft dan wel de goedkeuring nodig van de burgemeesters. De eerste gesprekken verliepen positief. Normaal moeten organisatoren veertien weken wachten op groen licht, maar meerdere burgemeesters zijn bereid om dergelijke aanvragen nu sneller te behandelen.

Frank Glorieux is als CEO van Cycling Vlaanderen maar wat blij met de laatste ontwikkelingen, maar beseft dat er nog veel werk aan de winkel is. “Maandag 8 juni is een hele belangrijke dag. Dan hopen we namelijk de handtekening van minister van Sport Ben Weyts te krijgen om kleine koersen in juni en grote koersen in juli te organiseren.”

“Geen nood: er ligt al een plan klaar”

“Zaterdagavond hebben we van het kabinet al te horen gekregen dat we vanaf 1 juli met grotere pelotons kunnen koersen, omdat in wedstrijden de limiet van vijftig deelnemers opgeheven wordt”, zo vertelt Glorieux in gesprek met Sporza. “Dat is de eerste stap naar écht koersen.” Het beloven drukke weken te worden voor Glorieux en zijn collega’s.

“Alles is geannuleerd tot 31 juli, dus is het nu alle hens aan dek om een noodprogramma op te maken. Maar geen nood: er ligt al veel klaar. We hebben de voorbije weken al hard gewerkt om een programma klaar te hebben. We zullen het de komende dagen finaliseren. Hopelijk kunnen we de kalender voor juli dan vrijdag publiceren.”