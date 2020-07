Debusschere ziet Coquard als kanshebber op groen in Tour vrijdag 3 juli 2020 om 19:54

Bryan Coquard is een van de kandidaten om de groene trui te winnen in de aankomende Tour de France. Dat zegt zijn ploeggenoot Jens Debusschere tegen Sporza. “Hij is met zijn 58 kilogram in het voordeel tegenover andere sprinters”, denkt Debusschere.

Bij wildcardploeg B&B Hotels-Vital Concept is Bryan Coquard de aangewezen kopman voor de sprints in de Tour, en het lijkt erop dat hij een Belgische loods mee krijgt. “Als ik gezond en wel blijf, zal ik er normaal wel bij zijn in Frankrijk”, aldus Debusschere, die in aanloop naar de Ronde van Frankrijk aan de start verschijnt in de Route d’Occitanie (1-4 augustus) en de Ronde van Wallonië (16-19 augustus).

Meestrijden in het puntenklassement

“Ik zal in die koersen aan de zijde rijden van Bryan Coquard. We maken allebei deel uit van de tienkoppige voorselectie voor de Tour”, vertelt de West-Vlaamse sprinter. “Coquard klimt momenteel heel goed, maar hij is nog altijd een sprinter. In de Tour is hij met zijn 58 kilogram in het voordeel tegenover andere sprinters die meestrijden voor de groene trui.”

Dat de Tour verplaatst is naar augustus en september, kan in het voordeel van Debusschere spelen. “Ik ben wel benieuwd hoe het zal zijn om in september de Tour te rijden. September is altijd al een beetje ‘mijn’ maand geweest. Dat was al zo van bij de jeugd”, geeft hij aan.