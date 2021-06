De RIDE Zomerspecial is vanaf nu verkrijgbaar

De vroege beslissers die gebruik hebben gemaakt van onze early-bird actie ontvingen hem al op de deurmat. De RIDE Zomerspecial is namelijk vanaf nu verkrijgbaar en klaar om verzonden te worden. Bestel hem nu online en de postbode komt hem binnen enkele dagen bezorgen.

RIDE is een wielermagazine dat gemaakt is door de redactie van WielerFlits. Waar WielerFlits zich richt op het dagelijkse nieuws uit de koers, belicht RIDE het plezier van het wielrennen. We zijn zo enthousiast over de naderende sportzomer, dat het magazine 24 pagina’s dikker is geworden dan ons debuutnummer. Met de nieuwe RIDE Magazine ontvang je 212 pagina’s aan verhalen over wat de wielersport zo mooi maakt. De prijs blijft hetzelfde: €9,95.



In onze Tourgids staat alles wat je weten moet over de 21 etappes van de komende Tour de France. Zowel over het parcours, als andere wetenswaardigheden over de streek waar de renners doorheen rijden. Daarnaast lees je in RIDE exclusieve interviews met Bauke Mollema, Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman, Primož Roglic, Greg Van Avermaet en Anna van der Breggen. We blikken vooruit op de Olympische Spelen en bespreken de kans op goud voor Mathieu van der Poel, Wout Van Aert en Remco Evenepoel. Columnisten Richard Plugge en Thomas De Gendt delen hun visie op de wielerwereld. Hier vindt je de complete inhoudsopgave van de RIDE Zomerspecial.

De RIDE Zomerspecial is op dit moment enkel online verkrijgbaar. Het magazine komt dit keer niet in de Jumbo te liggen. Wel zal hij vanaf volgende week verkrijgbaar zijn bij een aantal geselecteerde verkooppunten in Nederland en België. Welke dat zijn, maken we binnenkort bekend.

Wil je RIDE graag even doorbladeren voordat je hem koopt? Vraag ernaar bij jouw lokale boekhandel. Heb je zelf een verkooppunt en wil je RIDE verkopen? Neem dan contact met ons op.

De Zomerspecial is de tweede print-uitgave van Ride. Heb je ons eerste nummer nog niet gelezen? Bestel beide nummers samen en profiteer van 20 procent korting.