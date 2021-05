Eigenlijk hadden we deze editie van RIDE Magazine vorig jaar al willen uitbrengen. Moet je je voorstellen: een Tour de France, de Olympische Spelen en dan de Vuelta-start in Utrecht. Hoe vet was dat geweest! Maar wat in het vat zit, verzuurt niet, zeggen ze dan. Die opeenvolging van Tour en Spelen doen we gewoon een jaartje later. Net als het bijpassende magazine.

Op 4 juni verschijnt de RIDE Zomerspecial, het wielermagazine dat gemaakt is door de redactie van WielerFlits. Waar WielerFlits zich richt op het dagelijkse nieuws uit de koers, belicht RIDE het plezier van het wielrennen. We zijn zo enthousiast over de naderende sportzomer, dat het magazine 24 pagina’s dikker is geworden dan ons debuutnummer. De prijs blijft hetzelfde: €9,95.

(klik op de afbeelding om deze te vergroten)

In de RIDE Zomerspecial is er ruim aandacht voor de renners die deze zomer de Nederlandse eer hoog moeten gaan houden in de Tour de France. Hoewel er een enorm sterke jonge generatie is opgestaan, durven Steven Kruijswijk, Bauke Mollema en Wilco Kelderman nog altijd naar het podium van de Tour de France te kijken.

In onze Tourgids staat alles wat je weten moet over de 21 etappes van de komende Tour de France. Daarnaast lees je in RIDE exclusieve interviews met Primož Roglic, Greg Van Avermaet en Anna van der Breggen. Columnisten Richard Plugge en Thomas De Gendt delen hun visie op de wielerwereld.

Voor materiaal-liefhebbers ontleden we de fietsen van Jumbo-Visma, Trek-Segafredo en Team DSM. Ook als je zelf wilt fietsen vind je genoeg van je gading. Fietsen in Frankrijk, natuurlijk, maar ook langs de prachtige forten van de Hollandse Waterlinie. Inspiratie genoeg!

Wil je er zeker van zijn dat je een exemplaar van het blad in handen krijgt?

Bestel dan nu het zomernummer van RIDE! Het magazine wordt gemaakt in een gelimiteerde oplage, dus wacht niet te lang. Wanneer je het magazine nu bestelt, kan je het rond 4 juni in de bus verwachten.