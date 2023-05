De Plus tankt vertrouwen: “Je ziet Thomas echt groeien in deze Giro”

Geraint Thomas heeft na zestien etappes de beste papieren om de Giro d’Italia te winnen. De Brit deelde dinsdag, in de bergrit naar de Monte Bondone, een eerste tik uit aan een van zijn grootste concurrenten Primož Roglič. “We kunnen hier vertrouwen uit putten”, is Laurens De Plus, een ploeggenoot van Thomas, van mening.

De Belg zag in de rit van dinsdag een sterke Thomas aan het werk. “Het was voor onze ploeg een zeer solide dag. De rit werd aan een hoog tempo afgewerkt en Jumbo-Visma ontwikkelde op de slotklim een strak tempo. Rohan Dennis was sterk en daarna namen de mannen van UAE Emirates het over”, laat De Plus weten op de social media-kanalen van zijn Britse werkgever.

“Het werd vervolgens een man tegen mangevecht en G (de bijnaam van Thomas, red.) deed het heel erg goed. We kunnen hier vertrouwen uit putten. We zitten inmiddels in de derde week en je ziet Thomas echt groeien. Ik kijk uit naar de komende dagen. Hoe ik me voel? Moe, natuurlijk. Het is nu een kwestie van rusten en zo goed mogelijk herstellen”, aldus De Plus.

Thomas greep dinsdag net naast de ritzege, maar zal vandaag wel weer in de roze trui rondfietsen. In het algemeen klassement heeft de Brit, die morgen zijn 37ste verjaardag viert, een voorsprong van 18 seconden op João Almeida. Primož Roglič is nu derde, op 29 tellen van de roze man.

De Plus staat er zelf ook nog altijd goed voor in de algemene rangschikking. De 27-jarige Belg is voorlopig tiende, op 4:32 van zijn Britse ploeggenoot.

