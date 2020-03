De memorabele Gent-Wevelgem 2015 in foto’s zondag 29 maart 2020 om 16:25

Gent-Wevelgem 2015 staat bij veel wielerliefhebbers in het geheugen gegrift, het was dé stormeditie van de Vlaamse voorjaarsklassieker. Het peloton streed meer tegen de wind dan tegen elkaar, renners waaiden de graskant in en vielen soms zelfs in de sloot. Het leverde fascinerende beelden op en de geslepen Luca Paolini als winnaar bij de mannen. Floortje Mackaij zegevierde bij de vrouwen. WielerFlits blikt in dit foto-overzicht terug op die memorabele Gent-Wevelgem.

Wat is jouw mooiste herinnering aan Gent-Wevelgem 2015? Deel het in de reacties!