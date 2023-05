De Lie begon sprint ‘iets te vroeg’ in Tro-Bro Léon, Nizzolo moest ‘echt afzien’ voor zege

Zaterdag winst in de Grand Prix du Morbihan, zondag tweede in de Tro-Bro Léon. Arnaud De Lie heeft twee podiumplaatsen overgehouden aan een koersweekend in Bretagne. “Ik kwam naar hier met de hoop een overwinning mee naar huis te nemen. Dat is gelukt”, zegt De Lie op de site van Lotto Dsnty.

“Het team heeft opnieuw getoond dat we er staan”, vervolgt de 20-jarige renner. “Een eerste en een tweede plaats, dat is supersterk. Natuurlijk had het nog mooier geweest om twee keer te scoren, maar dat is dan weer een doel voor volgend jaar. Ik ben tevreden.”

Tro-Bro Léon

In de finale van de Tro-Bro Léon kwam De Lie voorop te zitten met Nils Eekhoff, Clément Venturini, Eddy Finé en Rasmus Tiller. Net voor de slotkilometer sloten ook Laurent Pichon en Giacomo Nizzolo nog aan. “Ik voelde dat ik niet de beste was van dit groepje”, vertelt De Lie. “Op het einde werden mijn benen wel iets beter, maar helaas mocht het niet zijn.”

Nadat De Lie de laatste kilometer op kop reed van het groepje, kwam het tot een sprint in finishplaats Lannilis. “Het was echt nipt. Ik zette iets te vroeg aan en daardoor verlies ik met amper 10 centimeter. Nizzolo kon profiteren van mijn aanzet in de sprint, ging mee in mijn slipstream en pakt de zege.”

Eerste seizoenszege Israel-Premier Tech

Diezelfde Nizzolo was na afloop van de Tro-Bro Léon natuurlijk in zijn nopjes met zijn overwinning, de eerste van Israel-Premier Tech in 2023. “Vandaag was een heel, heel speciale koers”, zegt de Italiaan op de site van zijn ploeg. “Ik moest de hele dag van voren rijden, maar het team werkte hard om me in goede positie te houden tot de wedstrijd ontplofte op zeventig kilometer van het einde en er nog slechts dertig renners overbleven.”

“Ik had pech dat ik lekreed, dus ik moest een flinke inspanning doen om weer aan te sluiten. Daarna moest ik lossen op de beslissende gravelsector, maar ik slaagde erin om nog een keer terug te keren. Ik moest echt afzien vandaag om de overwinning te pakken, maar ik ben heel blij, want als het na zo’n inspanning komt, voelt het nog beter! Ik wil het team bedanken voor het harde werk, laten we genieten van deze eerste seizoenszege!”

