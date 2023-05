Arnaud De Lie: “Wilde heel graag nog eens winnen”

Arnaud De Lie heeft zijn vierde seizoenszege eindelijk beet. De Waal van Lotto Dstny stond al van februari, in de Ster van Bessèges, droog en daarom deed zijn zege in de Grote Prijs du Morbihan extra deugd. “Ik ben kapot”, pufte de winnaar achteraf.

“Ik had wel goede resultaten in de klassiekers, maar winnen is toch nog iets anders. Ik was heel hongerig om nog eens te kunnen juichen. Bretagne is een regio die me altijd goed ligt, en hier winnen is voor mij fantastisch. Ik herinner me nog dat Peter Sagan in Plumelec het EK won, ik ben trots om er ook te kunnen winnen.”

De Lie kon bovendien rekenen op een ijzersterke ploeg. “Ik vertelde dat ik me goed voelde en kreeg heel de dag Jarne Van de Paar bij mij. De ploeg was exceptioneel en ik moest het gewoon afmaken. Morgen starten we met dezelfde jongens in de Tro Bro Léon, en dan gaan we gewoon voor hetzelfde.”