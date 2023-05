Giacomo Nizzolo klopt Arnaud De Lie en Nils Eekhoff na zware Tro-Bro Léon

De veertigste editie van Tro-Bro Léon is een prooi geworden voor Giacomo Nizzolo. De Italiaan van Israel-Premier Tech was de snelste sprinter van een kopgroep van zeven die in de slotfase was weggereden na een loodzware koers over de Bretoense onverharde wegen. Arnaud De Lie (Lotto Dstny) kwam net tekort voor de zege, terwijl Nils Eekhoff (Team DSM) knap derde werd.

Maar liefst 29,1 kilometer aan onverharde wegen lagen op de renners te wachten in Bretagne. In totaal 27 ribinou kregen zij voor de wielen geschoven. Dat waren er twee minder dan vorig jaar, maar de overgebleven stroken lagen dit keer wel meer geconcentreerd in de finale van de wedstrijd.

Vroege vlucht is snel voorbij

Morné van Niekerk (St Michel-Mavic-Auber93), Maël Guégan (CIC U Nantes Atlantique) en Damien Girard (Nice Métropole Côte d’Azur) vormden de vlucht van de dag, maar wisten dat het een moeilijke opgave zou worden. Een kleine 50 kilometer voor de finish werden de drie ingerekend door een uitgedund peloton, waar Uno-X, Groupama-FDJ en Lotto Dstny de forcing voerden.

Op de onverharde stroken vielen steeds meer renners weg, waardoor een twintigtal renners begon aan de laatste lokale ronde rond Lannilis. Na die voorlaatste passage aan de aankomst, op ruim 12 kilometer van de streep, volgde de beslissende fase. In volle finale lagen de vier sterrenstroken van Keradraonen en Kerzaon, en de derde en laatste passage van de korte Meshuel. Daarna was het nog 2,5 kilometer naar de streep.

Zeven man rijdt weg

Op Keradraonen en Kerzaon leek de beslissing te vallen, want daar reden met Arnaud De Lie, Clément Venturini, Nils Eekhoff, Eddy Finé en Rasmus Tiller vijf sterke renners weg. Laurent Pichon en Giacomo Nizzolo wisten de oversteek nog te maken, waardoor we zeven koplopers kregen die ook de Meshuel overleefden.

Er werd veel naar elkaar gekeken, waardoor een achtervolgend groepje gevaarlijk dichtbij kwam. De Lie zette zich daardoor op kop om dat te voorkomen. Venturini ging vervolgens als eerste de sprint aan, maar dat was te vroeg. De Lie, Eekhoff en Nizzolo zetten zich naast elkaar, waarna de Italiaan over de beste jump bleek te beschikken. Hij bleef De Lie en Eekhoff voor.