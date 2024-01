Youri IJnsen • maandag 29 januari 2024 om 09:40 maandag 29 januari 2024 om 09:40

De Knegt maakt voor WK in Tábor uitzondering voor Hendrikx: “Geef hem voordeel van de twijfel”

Interview De zondagavonden van Gerben de Knegt zijn weleens leuker geweest. De Nederlandse bondscoach besloot na de Wereldbeker Hoogerheide namelijk Mees Hendrikx op te roepen voor het WK in Tábor komende zondag. Daarmee stapte De Knegt af van de KNWU-richtlijnen en dat roept vragen op. Helemaal omdat Stan Godrie níet naar Tsjechië mag, terwijl er nog een plek vrij is. De bondscoach doet zijn uitleg bij WielerFlits.

Voorafgaand aan het seizoen is voor iedere veldrijder duidelijk wat diegene moet doen om in aanmerking te komen voor het WK. De richtlijn daarvoor is dat een crosser twee keer top-16 in de Wereldbeker moet rijden. De bondscoach kan eenzijdig van die richtlijnen afwijken en met argumentatie een andere renner meenemen naar internationale kampioenschappen. Dat is zondag gebeurd. Mees Hendrikx voldeed namelijk niet aan de richtlijn. Sterker, hij reed niet één keer bij de eerste zestien. Stan Godrie deed dat wel eenmaal, maar beiden zouden naast de boot vallen.

Toch gaat Hendrikx deze week wel mee naar Tsjechië, alleen Godrie niet. “Mees heeft vorig jaar meerdere keren aan die richtlijn voldaan, maar heeft deze winter zeker niet zijn beste seizoen”, ziet ook de bondscoach. “Je ziet het niet aan zijn uitslagen terug, maar Mees zit wel in de stijgende lijn. In Hoogerheide zat hij na de start achter een valpartij. Hij draaide pas als laatste het veld in. Daarna reed hij op een gegeven moment wel naar de top-16 toe. Als je zijn rondetijden bekijkt, noteert hij drie keer een rondje bij de eerste vijf. Komt hij niets tegen, dan rijdt hij top-16.”

Maar dan nog komt hij één top-16 in de Wereldbeker tekort. “Alleen is het ook mijn taak om het niveau in te schatten. Dat is niet altijd een harde uitslag op papier. Mees is pas tweedejaars elite. Twee jaar geleden won hij als belofte nog de Wereldbeker en werd hij derde op het WK.” De 23-jarige Hendrikx heeft de toekomst nog voor zich, terwijl de 31-jarige Godrie geen profambities meer heeft. De laatste weken rijdt hij bovendien minder goed. Op het NK werd hij nog uit koers gehaald door de 80%-regel en in Hoogerheide was hij de voorlaatste die finishte.

De Knegt wil niets afdoen aan de prestaties van Godrie, die uiteraard wel teleurgesteld was na diens telefoontje. “Als je van richtlijnen afwijkt, zijn er altijd mensen gepikeerd. Dat neem ik dan maar op de koop toe. Ik geef Mees dit keer het voordeel van de twijfel. Ik hoop ook dat een WK-selectie hem helpt in zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg. Ik heb dus mijn argumenten om af te wijken van mijn richtlijnen. Vorige week in Benidorm reed Mees ook best goed in de rondte, maar moest hij door buikkrampen opgeven. Ik maak deze uitzondering niet zo maar voor iemand.”

Een goed WK kan namelijk de carrière van Hendrikx redden. Naar de toekomst toe ziet De Knegt daar ook voordelen in. “Daar steek ik wel mijn nek voor uit. Jij begrijpt ook dat mijn zondagavond niet leuk was. Maar dan had ik maar geen bondscoach moeten zijn. Mees is dankbaar voor zijn kans. Hij is wel iemand die volgende week ineens twaalfde kan eindigen en dan krijg ik mijn gelijk. Niet dat het nodig is, maar het zou mooi zijn als Mees zo toch nog een contract kan versieren. Nogmaals, Stan was er echt niet blij mee. Maar hij begreep mijn keuze uiteindelijk wel.”

Door het toevoegen van Hendrikx reist Nederland toch met zeven elite mannen af naar Tábor. In totaal mag De Knegt acht mannen meenemen, maar voor Godrie maakte hij geen uitzondering. Overigens heeft Nederland de breedste WK-selectie van alle landen, verdeeld over alle categorieën. De bond faciliteert met andere woorden wel op alle mogelijke gebieden.