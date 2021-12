De Grote Drie in het veldrijden bestaat niet

Vanuit een koud en verlaten Rucphen blikken Maxim Horssels en Nico Dick terug op een week vol nieuws uit de veldritwereld. Zo werd het NK wielrennen in Zaltbommel afgeblazen en nu is de KNWU naarstig op zoek naar een andere locatie. Is Rucphen een optie?

Verder staan we stil bij de eerste wereldbekerzege van Tom Pidcock, Mathieu van der Poel zou dit weekend zijn rentree maken, maar stelt die nog even uit vanwege een knieblessure. Hoe zit dat? Van zijn vader Adrie mogen we niet over de De Grote Drie spreken. Nico vertelt waarom hij het daar mee eens is. We blikken nog even snel terug op de sneeuwcross van Val di Sole en kijken ook nog even vooruit naar de kersperiode vol veldritten. Dit én meer in deze aflevering van de WielerFlits Podcast.

