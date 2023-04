De Gendt maakt rentree in Ronde van Romandië, Lotto Dstny mikt op sprintsucces

Thomas De Gendt zit in de selectie van Lotto Dstny voor de Ronde van Romandië (25-30 april). De 36-jarige renner kwam ten val in Parijs-Nice en brak daarbij (zo bleek enkele weken later) een van zijn handwortelbeentjes. Nu is De Gendt dus weer klaar om te koersen.

Lotto Dstny stuurt met Milan Menten ook een snelle man naar Zwitserland. De 26-jarige renner behaalde dit jaar de nodige ereplaatsen en boekte met Le Samyn ook een zege. In de Ronde van Romandië liggen op papier twee kansen voor Menten, die ook wel een klimmetje over kan. Hij werd onlangs niet voor niets vijfde in de Volta Limburg Classic.

Het team van Lotto Dstny wordt vervolledigd door de Nederlander Mathijs Paasschens, Johannes Adamietz, Sylvain Moniquet, Eduardo Sepúlveda en Harry Sweeny.

