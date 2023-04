Thomas De Gendt langer langs de kant: breukje in hand ontdekt

Begin maart kwam Thomas De Gendt ten val in Parijs-Nice. Daar leek hij enkel kneuzingen aan over te hebben gehouden, maar na nader onderzoek blijkt er toch meer aan de hand. De Belg heeft ook een breuk in een van zijn handwortelbeentjes opgelopen. De Gendt zal daarom nog een tijdje niet in actie komen.

Het gaat om een kleine barst die De Gendt nog altijd hindert. Het positieve nieuws voor de routinier is dan weer dat het gaat om een ‘niet-verplaatste’ breuk die goed geneest. De Gendt draagt nu een brace ter bescherming, maar kan intussen wel al voorzichtig trainen. De verwachting is dat De Gendt de competitie op 25 april kan hervatten met de Ronde van Romandië.

