De Gendt geloofde niet in overwinning: "De krachten waren aan het weglopen" zaterdag 14 maart 2020

Thomas De Gendt voerde een sterk nummertje op in de slotetappe van Parijs-Nice, maar werd in de slotkilometers bij de kraag gegrepen door Nairo Quintana. “Toen Quintana kwam, was het over en out. Toch keer ik met een fijn gevoel terug naar België.”

De Gendt begon op vijftien kilometer van de finish aan zijn solo. De coureur van Lotto Soudal gooide al zijn vluchtkompanen overboord, waarna hij zijn voorsprong van een minuut lang wist vast te houden – en zelfs even wist uit te breiden. “En toch geloofde ik niet meer in een overwinning. De krachten waren aan het weglopen. Ik wist ook dat ik op drie kilometer van de meet best drie minuten voorsprong had, maar die had ik niet meer.”

En dus keert De Gendt met lege handen naar huis. Toch is de Vlaming blij afgereisd te zijn naar Frankrijk: “Anders hadden we voor niets zo zwaar getraind. Het blijft ook een prachtwedstrijd, zelfs met een kleiner peloton dit jaar. Eerlijk, de wedstrijd verloor wat van zijn glans na het afhaken van een aantal topploegen, maar er is werkelijk elke dag strijd geleverd.”

“Kans op besmetting was minimaal”

“Uiteraard heb ik alle begrip voor het forfait van een aantal ploegen”, gaat hij verder op de website van zijn ploeg. “Elk team maakte zijn keuze en elk team respecteerde ook andermans keuze. Mochten onze teamartsen besloten hebben dat we niet mochten starten, dan hadden we dat ook niet gedaan. We hebben in Parijs-Nice goed alle consignes opgevolgd en uiteindelijk hadden we enkel close contact met mensen van de eigen ploeg, waardoor de kans op besmetting minimaal was.”

“Laat ons hopen dat de huidige toestand zo snel mogeljk opklaart en dat we over één of twee maanden weer kunnen koersen“, eindigt hij. “Naar mijn gevoel zal de Tour wel kunnen doorgaan. Ik mik alleszins daar op.”