Niels Bastiaens • donderdag 16 november 2023 om 12:40

De enige cross in de kerstperiode zónder Van Aert en Van der Poel: “We zijn nog volop met hen in gesprek”

In de elf crossen die in de periode rondom Kerst en Nieuwjaar vallen, is er dit jaar slechts één die zowel Wout van Aert als Mathieu van der Poel moet missen: de Hexia Cyclocross in Gullegem. De cross, die gepland staat op 6 januari, is de enige losse veldrit in die periode. Volgens penningmeester Kevin Defieuw is de komst van de Grote Twee nog niet uitgesloten.

“De gesprekken met Wout en Mathieu zijn nog altijd bezig. Ook met andere renners, zoals Tom Pidcock, zijn we trouwens nog volop in gesprek. Ik zou nog niet te veel conclusies trekken”, vertelt Defieuw aan WielerFlits. “We zien eigenlijk dat de gesprekken met de renners nog maar net op gang komen.”

Mochten de Grote Drie Gullegem toch links laten liggen, dan zou dat volgens Defieuw geen probleem zijn. “Toen we zeven jaar geleden onze eerste B-cross organiseerden, hadden we 3500 bezoekers. En dat alleen voor B-crossers hé, geen enkele professional. We zijn de voorbije jaren van onderuit gegroeid, en zien dat er altijd veel animo is. Mensen komen voor de ambiance en de sport. De Grote Drie kunnen misschien het verschil maken, maar bij ons is dat wat minder het geval dan elders.”

Bewust een losse cross

In Gullegem zijn ze de afgelopen jaren ook verwend geweest. Van der Poel zette zich drie keer op de erelijst, en de laatste twee jaar waren Pidcock en Van Aert de beste. Straf voor een losse cross, maar de organisatie kiest bewust om zich niet aan een klassement te binden. “Binnen een regelmatigheidscriterium zijn er natuurlijk gemeenschappelijke afspraken. Men gaat samen de renners benaderen, en dat heeft zijn voor- en nadelen. Nu hebben we de vrijheid om zelf te kiezen welke renners we willen aantrekken, en dat vinden we ook wel fijn.”

Vorig jaar was er echter een eenmalig uitstapje naar de Telenet Superprestige. “Wij hebben hen eigenlijk uit de nood geholpen door een gat op te vullen”, legt Defieuw uit. “Langs beide kanten is dat goed meegevallen. Ze wilden nog proberen om ons aan boord te houden, maar het leek ons beter om voor duidelijkheid te kiezen en de kaart te trekken van een losse cross.”