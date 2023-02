Arnaud De Lie moet gevallen lead-out Jasper De Buyst missen in Kuurne-Brussel-Kuurne

Een flinke tegenvaller voor Jasper De Buyst. De 29-jarige renner van Lotto Dstny kwam ten val in de Omloop Het Nieuwsblad en liep daarbij een breukje in zijn neus op. Ook heeft hij een lichte hersenschudding. De Buyst zal bijgevolg niet aan de start staan van Kuurne-Brussel-Kuurne.

“Helaas is Jasper De Buyst letterlijk uit de wedstrijd gevallen in de Omloop Het Nieuwsblad”, schrijft Lotto Dstny in een medische update op sociale media. “Hij is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij gediagnosticeerd werd met een kleine breuk in zijn neus en een lichte hersenschudding. Frederik Frison zal hem morgen (zondag, red.) vervangen in Kuurne-Brussel-Kuurne.”

Lotto Dstny rekent in Kuurne-Brussel-Kuurne opnieuw op Arnaud De Lie, die zaterdag – na een indrukwekkend optreden – als tweede eindigde in de Omloop Het Nieuwsblad. De Buyst zou een belangrijke pion voor de Le Taureau de Lescheret zijn geweest in aanloop naar een eventuele sprint.

