In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2020? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: de beste analist van 2020.



NOS

Naast Herbert Dijkstra en Joris van den Berg zaten dit jaar twee vaste analisten bij de publieke omroep. Net als voorgaande jaren was Maarten Ducrot er daar een van. De 62-jarige oud-prof vormde samen met Dijkstra de Nederlandse versie van Michel Wuyts en José de Cauwer, maar moest het door de chronische rugklachten bij Dijkstra in 2020 vaker zonder hem doen. Ook met Van den Berg aan zijn zijde kwam Ducrot uit de verf. De uitsprakenmachine, bekend van ‘het nieuwe wielrennen’ en ‘hitchkockfinale’, ratelde door.

Stef Clement was die andere. Nog vaker dan in 2019 schoof Clement aan om de kijkers te vertellen waar het op staat. Met venijnige analyses wist de 38-jarige Clement voor meer diepgang te zorgen, onder andere in de Tour de France. Omdat de Brabander pas in 2018 zijn fiets aan de wilgen hing, kon hij veel vertellen over de renners in het hart van de wielerwereld.

Andere analisten schoven meermaals aan bij programma’s als De Avondetappe en NOS Studio Sport. Baanrenner Theo Bos was een absolute meerwaarde voor sprintanalyses, terwijl Danny Nelissen en Michael Boogerd het verschil maakten in hun analyses door hun karrevracht aan ervaring. Oud-rensters Iris Slappendel en Roxanne Knetemann zorgden voor meer duiding in het vrouwenwielrennen. Door hun connecties in het vrouwenpeloton wisten zij de rensters snel te herkennen.

Eurosport

De ene deed het aan de zijde van Jeroen Vanbelleghem, de andere aan de zijde van Sander Kleikers. Ook in 2020 deden Karsten Kroon en Bobbie Traksel weer waar ze goed in zijn: messcherpe analyses van de koers geven. Al vielen beide analisten soms meer op door hun aanstekelijke humor.

Vooral de chemie tussen Kroon en Vanbelleghem was opvallend. Dat bleek niet alleen uit de dagelijkse koekjesanekdotes, die het Nederlandse wielerpubliek gemiddeld tien kilometer per etappe konden boeien, maar ook uit de opvallende directheid tegen elkaar. Als Kroon en Vanbelleghem het niet met elkaar eens waren, kibbelden ze er rustig op los. Of volgde er een doodse, toch lachwekkende stilte. ‘Karsten, wist je dat de neef van Jérôme Cousin in Engeland woont? Zijn naam is Jon Cousin’, aldus Vanbelleghem. Kroon liet snel een stilte vallen. Op deze manier kwam de kijker toch weer aan zijn dagelijkse portie humor, in een verder saaie etappe.

Traksel, die in 2017 als analist naast Vanbelleghem zat bij de historische Girozege van Tom Dumoulin, vormde op Eurosport steeds vaker een duo met Kleikers. De 39-jarige Nederlander kan als ex-prof de koers als geen ander lezen, hetgeen hij dan ook veelvuldig doet in de Eurosportpodcast Kop over Kop. Zijn connecties in het profpeloton maken hem, net als Kroon, tot een uitstekende analist.

Sporza

In de afgelopen jaren kwam José De Cauwer op deze website steevast als beste analist uit de bus. De Cauwer is samen met commentator Michel Wuyts verantwoordelijk voor een groot aantal historische televisiemomenten. Denk maar aan de Ronde van Vlaanderen dit jaar, of de Amstel Gold Race vorig jaar.

Als ex-bondscoach van België en ex-prof draagt de 71-jarige Vlaming een schat aan ervaring met zich mee, over het oude wielrennen én het nieuwe wielrennen. De koers kent daarom maar weinig geheimen voor de Cauwer. Daarnaast zorgt ook zijn droge humor ervoor dat De Cauwer een van de geliefdste analisten is in Vlaanderen én Nederland.

De 62-jarige Eddy Planckaert is een van de beste Belgische wielrenners ooit en is daarom een graag geziene gast aan tafel bij programma’s als Extra Time Koers en Vive le Vélo. De veelwinnaar kent het klappen van de zweep en dat is terug te horen in zijn analyses. De Vlaming is een spraakwaterval pur sang, hetgeen de kwaliteit van de programma’s zeker ten goede komt.

Voor Sven Nys geldt eigenlijk hetzelfde als Planckaert. Nys is immens populair in Vlaanderen en daarom ook een populaire analist. Als manager van Telenet-Baloise Lions weet Nys alles over de crosswereld. Dat weet hij ook goed over te brengen naar de televisiekijkers.

Andere bekende analisten op Sporza: Bert De Backer, Jan Bakelants, Tom Boonen en Bram Tankink. Tankink lijkt zijn draai als analist helemaal gevonden te hebben. Zijn ontwapenende openheid, in combinatie met zijn kennis over de wielerwereld, maken hem tot een goede analist. Lieselot Delcroix is de vaste analist bij het vrouwenwielrennen. Als co-commentator naast Ruben van Gucht maakt ze indruk met haar kunde over de koers.

Overig

Je houdt van hem of je haat hem: Thijs Zonneveld. De uitgesproken Nederlander timmert na zijn vertrek bij de NOS verder aan de weg bij In het Wiel van het Algemeen Dagblad. Vanuit zijn frietkraam in Frankrijk analyseerde Zonneveld samen met Hidde van Warmerdam dagelijks de Tour de France. Met zijn 175.000 volgers op Twitter is Zonneveld misschien wel de invloedrijkste wieleranalist van Nederland. Thomas Dekker schuift naast Zonneveld en Van Warmerdam regelmatig aan.