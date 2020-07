Davide Rebellin koerst na 22 jaar weer tegen een Van der Poel maandag 6 juli 2020 om 15:27

Van der Poel tegen Rebellin! Het is een kreet die eind juli uitgeroepen kan worden door commentatoren, als Mathieu van der Poel in de Sibiu Cycling Tour zijn opwachting maakt en het opneemt tegen de inmiddels 48-jarige Rebellin. Maar eerder konden we die uitspraak ook al horen…

In 1998 namelijk stonden Davide Rebellin en Mathieus vader Adrie van der Poel tegenover elkaar. In de Grand Prix de Fourmies in Frankrijk van dat jaar werd de toen 27-jarige Rebellin twaalfde. Adrie – 39 jaar oud en in de nadagen van zijn carrière – wist als 42ste over de finish te komen.

Ook in de jaren daarvoor kwamen Van der Poel senior en Rebellin elkaar regelmatig tegen, zoals 28 jaar geleden in Parijs-Tours van 1992 en een jaar later in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl van 1993.

En nu, bijna dertig seizoenen later, krijgen we weer een duel tussen Van der Poel en Rebellin. De Italiaan plakte er nog een jaar aan vast in dienst en staat namens Meridiana Kamen uit Kroatië op de voorlopige startlijst van de Sibiu Tour. Namens Alpecin-Fenix werd vandaag de deelname van kopman Van der Poel bevestigd.