Davide Rebellin (48) gaat nog een jaar door woensdag 5 februari 2020 om 11:00

Davide Rebellin zal ook in 2020 deel uitmaken van het wielerpeloton. De 48-jarige Italiaan leek op weg naar een continentale Cambodjaanse ploeg, maar blijft nu toch bij het eveneens continentale Meridiana Kamen. “We zijn erg blij met de komst van Davide”, zo vertelt de teammanager aan SpazioCiclismo.

De gewezen winnaar van onder meer Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race voerde naar verluidt gesprekken met het continentale Cambodia Cycling Academy, maar daar bleef het ook bij. Rebellin weigerde echter zijn koersfiets aan de wilgen te hangen en bleef op zoek naar een werkgever voor 2020.

Nu blijkt de Italiaanse klassiekerspecialist een contract te hebben getekend bij Meridiana Kamen, een Kroatische ploeg met een continentale licentie. Rebellin is niet de enige Italiaan in de (bescheiden) selectie, aangezien ook Matteo Rabottini uitkomt voor de ploeg. De 32-jarige Rabottini won ooit een etappe in de Giro d’Italia, maar werd net als Rebellin betrapt op doping.

“We kennen Davide goed en het is een belangrijke renner voor de ploeg. Hij zal met zijn schat aan ervaring de jonge renners helpen, maar hij is ook in staat om zelf te presteren”, zo klinkt het vanuit het team. Rebellin maakte in 1992 zijn debuut als prof in het tenue van GB-MG Maglificio. Hij werd dat jaar al negende in de Ronde van Lombardije.