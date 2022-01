Davide Formolo vreest voor breukje in zijn hand na valpartij op training

Davide Formolo is het nieuwe jaar begonnen met een valpartij op training. De Italiaan van UAE Emirates kwam tijdens een trainingsrit in de buurt van Monaco ten val in een afdaling. De schade lijkt mee te vallen, maar Formolo vreest alsnog voor een breukje in zijn hand.

Formolo (29) was aan het trainen in de buurt van de Col de Turbie, iets ten noorden van Monaco. In de afdaling van de Turbie moest Formolo plots uitwijken voor een overstekend biggetje. De klimmer kon het beestje niet meer ontwijken en ging aan zestig kilometer per uur onderuit. Op dit moment lijkt Formolo geen breuken te hebben opgelopen bij zijn valpartij, maar over enkele dagen kunnen de artsen pas een betrouwbare diagnose stellen.

Formolo vreest voor een breukje in de hand, zo laat hij weten aan La Gazzetta dello Sport en Bici.PRO. “Er is ook nog steeds veel werk aan mijn rechterpols. We zijn toch bang dat er ergens een breuk zit. In je hand zitten heel veel kleine botjes. Het gaat zeker nog tien dagen duren vooraleer we kunnen vaststellen of er iets gebroken is.”

Programma voor 2022

De grote vraag is of Formolo straks moet snoeien in zijn programma voor 2022. De Italiaan begint zijn seizoen normaal gesproken op het Spaanse eiland Mallorca, om er deel te nemen aan enkele manches van de Challenge Mallorca. Formolo trekt vervolgens naar Frankrijk voor de Ster van Bessèges en begint dan aan een Italiaans wedstrijdblok met de Trofeo Laigueglia, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo.

Formolo hoopt zich daarna klaar te stomen voor de Ronde van het Baskenland, waar hij zich mag laten zien als klassementsrenner. Na de slotetappe van de Baskische wielerronde reist Formolo door naar het zuiden van Spanje voor een hoogtestage in de Sierra Nevada, waar hij de laatste puntjes op de i hoopt te zetten richting de Giro d’Italia. In de Giro zal Formolo worden uitgespeeld als rittenkaper en luxehelper van kopman João Almeida.