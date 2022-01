Marc Hirschi mist seizoensbegin door heupoperatie

Marc Hirschi zal nog even geduld moeten hebben in 2022. De Zwitser van UAE Emirates werd drie weken geleden geopereerd aan zijn heup en zal pas in maart weer te zien zijn in het peloton.

De 23-jarige Hirschi kampte al een tijdje met een pijnlijke heup en moest dus onder het mes. “Drie weken geleden heb ik een heupoperatie ondergaan”, laat de winnaar van de Waalse Pijl 2020 aan verschillende journalisten weten via een online persconferentie. “Het probleem was dat ik te weinig ruimte had in mijn rechterheup, maar dat probleem is nu dus verholpen.”

Toch moet Hirschi het de komende weken nog rustig aan doen, met als gevolg dat hij zijn seizoensdebuut moet uitstellen. Ik heb al gefietst op stage. Mijn heup voelt beter aan dan voorheen, maar het is nog niet helemaal in orde.” De klassiekerspecialist zal pas in maart zijn eerste wedstrijdkilometers van 2022 afwerken. “Als ik daarvoor al zou koersen, zouden de risico’s en de gevolgen bij een eventuele valpartij te groot zijn.”

De grote vraag is of Hirschi nog op tijd zijn topvorm kan vinden voor zijn geliefde heuvelklassiekers in april. “Ik kan nu nog niks zeggen over mijn programma. Deelname aan de klassiekers zal afhangen van mijn herstel.”