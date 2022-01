Fernando Gaviria wacht af: “Ik weet nog niet of ik een grote ronde zal betwisten”

Fernando Gaviria begint het nieuwe wielerseizoen in februari met de Saudi Tour, maar de Colombiaanse sprinter heeft verder nog geen zicht op zijn programma voor 2022. Of hij dit jaar aan de start zal verschijnen van een grote ronde, laat Gaviria nu nog in het midden.

De inmiddels 27-jarige renner zit met andere woorden nog in de wachtkamer. De rappe Zuid-Amerikaan hoopt dit jaar opnieuw mee te doen aan een drieweekse ronde, maar is tegelijkertijd ook realistisch. “Wat de grote rondes betreft, weet ik dat een Tourselectie een moeilijk verhaal zal worden. De ploeg zal er volledig in dienst rijden van Tadej Pogačar, in de hoop opnieuw de gele trui te veroveren”, citeert SpazioCiclismo.

Giro of Vuelta?

Gaviria kijkt dus vooral naar de Giro d’Italia en/of Vuelta a España, maar tast voorlopig nog in het duister. “Voorlopig weet ik alleen dat ik zal beginnen in de Saudi Tour. Dat is voor onze ploeg een belangrijke wedstrijd. We moeten mijn programma nog samenstellen. Je hebt als wielrenner natuurlijk de ambitie om een etappe te winnen in een grote ronde, maar ik zal met de ploeg bepaalde knopen doorhakken. Ik weet het nu nog niet.”

Voor Gaviria staat 2022 in het teken van sportieve revanche. Vorig jaar kende hij namelijk, mede door gezondheidsproblemen, een minder seizoen in dienst van UAE Emirates. De ooit zo gevreesde sprinter kon slechts één keer zijn handen in de lucht steken: in de Ronde van Polen won hij de derde etappe naar Rzeszów, voor Olav Kooij en Phil Bauhaus.