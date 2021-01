Davide Cimolai mikt op Milaan-San Remo en Giro d’Italia

Davide Cimolai kende niet zijn beste jaar in dienst van Israel Start-Up Nation. De 31-jarige Italiaan kwam in 2020 niet tot winnen. Desalniettemin blikt de sprinter gretig vooruit op het aankomende seizoen, waarin hij droomt van zeges in Milaan-San Remo en de Giro d’Italia.

“Zonder twijfel is Milaan-San Remo de mooiste wedstrijd voor me. Het is een van de vijf monumenten en de wedstrijd die het beste bij mijn kwaliteiten aansluit. In 2012 reed ik hem voor eerst. Toen hielp ik Damiano Cunego op de Poggio. Die emoties waren geweldig.”

In de jaren die volgden stond Cimolai bijna elk jaar aan de start van La Primavera, met als uitschieter een achtste plaats in 2016. Dit seizoen bereidt de Italiaan zich via de Ronde van Valencia, Clásica de Almería, Ruta del Sol, Trofeo Laigueglia en Tirreno-Adriatico voor op het eerste monument.

De Giro d’Italia wordt daarna het grote doel. Voor het derde jaar op rij staat Cimolai op het rooster om de ronde door eigen land te betwisten, maar tot een ritzege kwam hij nog nooit. Afgelopen jaar was een vijfde plaats naar Matera zijn beste resultaat.

“Ik moet het niet hebben van de vlakke sprints”, doet hij zijn verhaal bij TuttoBiciWeb. “Ik heb lastige finales nodig. In de Giro d’Italia was er alleen die finish in Matera die me lag. Ik vind het jammer dat ik slechts vijfde werd, want ik had een goede kans op succes.”

“Ook over mijn gehele seizoen kan ik niet tevreden zijn. Ik heb niet gewonnen, dat betekent dat ik fouten heb gemaakt. Misschien was ik ook niet perfect in conditie. Aankomend seizoen weet ik zeker dat ik een overwinning ga behalen. De ploeg heeft vertrouwen in me en ik houd van de ploeg. Ik stel me mijn toekomst met hen voor”, eindigt hij.