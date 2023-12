vrijdag 1 december 2023 om 10:47

‘Movistar pikt transfervrije Davide Cimolai op’

Movistar gaat zich op korte termijn versterken met Davide Cimolai. Dat nieuws bracht Marca donderdag naar buiten en wordt door bronnen ook bevestigd aan La Gazzetta dello Sport. De Italiaan gaat naar verluidt een contract voor één jaar tekenen.

De 34-jarige Cimolai reed de afgelopen twee seizoenen voor Cofidis, maar kon niet rekenen op een contractverlenging bij het Franse WorldTeam. Daardoor is hij nu transfervrij om te gaan en staan waar hij wil in 2024. Nu lijkt Movistar hem voor een seizoen aan te trekken.

In 2010 maakte Cimolai al zijn profdebuut bij het toenmalige Liquigas-Doimo. Twee jaar later maakte hij de overstap naar Lampre-ISD (2012-2016), waarna hij ook nog uitkwam voor Groupama-FDJ (2017-2018) en Israel Start-Up Nation (2019-2021). Op zijn palmares staan onder meer zeges in Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Trofeo Laigueglia.

