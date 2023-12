zaterdag 2 december 2023 om 11:15

Movistar rondt komst Davide Cimolai af: “Ik had me erbij neergelegd dat ik ging stoppen”

Davide Cimolai heeft een eenjarig contract bij Movistar getekend. De 34-jarige Italiaan kwam de afgelopen twee jaar uit voor Cofidis, maar kon niet rekenen op een contractverlenging bij het Franse WorldTeam.

“De laatste maanden waren mentaal erg zwaar waren en ik had me er al bij neergelegd dat ik de koers vaarwel zou zeggen”, zegt Cimolai in het persbericht van de ploeg. “Ik zou alleen doorgaan als er een aanbod zou komen van een belangrijke ploeg en bij Movistar is dat het geval. Het is een eer en plezier om deel uit te maken van een ploeg met dit prestige, waar ik zeker de juiste sfeer zal vinden en het vertrouwen en enthousiasme terug zal krijgen dat ik verloren had.”

De Movistar-ploeg heeft alvast een afgebakend plan met de ervaren Italiaan. “Ik kom bij het team met de ambitie om mijn best te doen. Ik ben me ervan bewust dat ik hier vooral ben om Fernando Gaviria te helpen en ik hoop dat we met mijn steun en die van de rest van het team grote overwinningen kunnen behalen.”

In 2010 maakte Cimolai al zijn profdebuut bij het toenmalige Liquigas-Doimo. Twee jaar later maakte hij de overstap naar Lampre-ISD (2012-2016), waarna hij ook nog uitkwam voor Groupama-FDJ (2017-2018) en Israel Start-Up Nation (2019-2021). Op zijn palmares staan onder meer zeges in Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Trofeo Laigueglia.