David van der Poel vierde in Troyes, Verburg tweede in Spanje

In het Franse Troyes legde Loris Rouiller beslag op de zevende wedstrijd om de Coupe de France. De 21-jarige Zwitser van Alpecin-Fenix bleef zijn landgenoot Timon Rüegg en de Fransman Joshua Dubau voor. Ploeggenoot David van der Poel finishte op een vierde plek.

In het Spaanse Xativa was het Felipe Orts die de plaatselijke cross zijn naam schreef. De 26-jarige Spanjaard verwees in de C2-cross de rest van het peloton met overmacht naar de overige ereplaatsen. De Nederlander Luke Verburg finishte op 1 minuut en 17 seconden als tweede. Voor Orts is het zijn vierde seizoenszege.

In Tsjechië boekte Michael Boros in Jicin (C2) zijn vijfde overwinning van deze crosswinter. De 29-jarige Tsjech was in de zesde wedstrijd in de strijd om de Toi Toi Cup wederom de sterkste en passeerde 16 tellen sneller dan zijn nog maar 18-jarige Matěj Stránský landgenoot als eerste de finish. Het betekende voor Boros zijn vijfde zege in zes manches, wat hem de eindzege in het regelmatigheidsklassement oplevert.