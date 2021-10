David van der Poel moet Kevin Suarez voor zich dulden in Pontevedra

Zaterdag werden er maar liefst vijf UCI-crossen afgewerkt, van Slowakije tot Spanje en van Zweden tot Tsjechië. In elk land stonden er wel enkele Belgen of Nederlanders aan de start, die aan het einde van de dag niet zonder resultaat weer huiswaarts keerden. Hieronder volgt een klein overzicht.

Van der Poel tweede in Pontevedra

David van der Poel verscheen zaterdag aan de start in Pontevedra, de enige C1-cross van de dag. De Nederlander van Alpecin-Fenix moest na bijna een uur cross alleen Kevin Suarez voor zich dulden. Felipe Orts mocht als nummer drie mee het podium op. Met Luke Verburg eindigde er nog een Nederlander bij de eerste tien: hij werd zevende. Bij de vrouwen ging de zege naar Lucia Gonzalez, die Aida Nuno en Laura Verdonschot voorbleef.

Michael Boros wint in Toi Toi Cup, Anne Terpstra derde bij de vrouwen

In Slany stond vandaag weer een manche in de Tsjechische Toi Toi Cup op het programma. Bij de mannen ging Michael Boros er met de zege vandoor, voor Matej Stransky en Tomas Paprstka. Lennert Belmans (zevende) en Wout Vervoort (achtste) waren de Belgen in de top-10. Bij de vrouwen mengde Anne Terpstra zich in de strijd om de overwinning. Zij eindigde als derde.

Maud Kaptheijns wint in Frankrijk

Dan door naar Frankrijk, waar in Brumath een C2-cross werd afgewerkt. Maud Kaptheijns boekte er een zege bij de vrouwen, voor Laurianne Duraffourg en Line Burquier. Bij de mannen won Loris Rouiller voor David Menut en de Belg Ward Huybs.

Zoe Backstedt laat zich gelden in Zweden

De 17-jarige Zoe Backstedt won vanmiddag in Zweden. De Britse veldrijdster maakte het vorige week nog Sanne Cant moeilijk in de Berencross. Vandaag bleef ze in Taby Park twee Belgen voor: Suzanne Verhoeven en Xaydee van Sinaey. Bij de mannen was het de Zwitser Timon Ruegg die won.

Vanderbeken en Meeussen winnen in Slowakije

Joyce Vanderbeken en Witse Meeussen hebben in Slowakije een C2-cross gewonnen. In Dohanny bleef Meeussen landgenoten Lander Loockx en Seppe Rombouts (ruim) voor. Vanderbeken bleef ook een landgenote voor in Slowakije: Marthe Truyen. Janka Keseg mocht op ruime afstand als laatste mee het podium op.

