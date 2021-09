David Lappartient verdedigt keuze voor Rwanda: “Ik zie een regering die mensen verenigt”

David Lappartient staat achter de keuze om het WK in 2025 toe te wijzen aan Rwanda. De Franse UCI-voorzitter vertelt in gesprek met CyclingNews: “Ik zie een regering die mensen verenigt.”

“Er spelen daar natuurlijk bepaalde dingen”, doelt Lappartient op het regime van Paul Kagame, dat soms twijfelachtig in het nieuws komt. Deze week bijvoorbeeld, toen de bekende Rwandees Paul Rusesabagine, die in 1994 tijdens de genocide ongeveer 1200 landgenoten redde in zijn ‘Hotel Rwanda’, tot 25 jaar celstraf werd veroordeeld wegens vermeend terrorisme. Critici beweren echter dat kritiek op Kagame ten grondslag ligt aan de veroordeling van de volksheld.

“Ik weet niet of er ergens in de wereld een perfecte democratie bestaat”, verweert Lappartient zich. “Ik heb altijd gezegd dat mensenrechten een belangrijk onderwerp zijn voor ons. Ik ben naar Rwanda geweest en heb veel Rwandezen ontmoet. Wat ik daar zag, is een regering die een zeer gecompliceerde crisis heeft doorstaan en nu in staat is mensen te verenigen.”

“Als je kijkt naar waar Rwanda vandaan komt en waar het nu is, denk ik dat dat alleen kan worden bereikt met echt leiderschap. Soms moeten we niet naar alle regeringen in de wereld kijken door onze Europese bril. Ik geloof oprecht dat er veel steun is voor de autoriteiten in Rwanda, voor wat zij hebben gedaan op het gebied van gezondheid, op het gebied van cohesie”, eindigt hij.