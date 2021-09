David Lappartient herkozen als UCI-president: “Nu werken aan een Agenda 2030”

David Lappartient is herkozen als president van de UCI tijdens het UCI-congres, dat gisteren in Leuven is gehouden. De benoeming was een formaliteit omdat de 48-jarige Fransman de enige kandidaat was voor de functie. Het wordt zijn tweede termijn van vier jaar aan het hoofd van de internationale wielerbond.

Lappartient is de president van de UCI sinds het UCI-congres van Bergen in september 2017. “Ik wil alle bij de UCI aangesloten nationale bonden bedanken dat zij opnieuw hun vertrouwen in mij stellen door mij te kiezen voor een tweede termijn van vier jaar. Ik kijk ernaar uit om mijn werk aan het hoofd van het mondiale wielrennen voort te zetten. Nadat we de meeste doelstellingen van de Agenda 2022 hebben verwezenlijkt, wil ik nu met onze leden werken aan een Agenda 2030 voor de toekomst van de wielersport op de middellange en lange termijn.”

Tijdens het UCI-congres in Leuven werd ook een verkiezing gehouden voor de invulling van het UCI Management Committee. De vijf continentale federaties droegen diverse kandidaten voor, waaruit elf leden werden gekozen. De verkiezing leverde de volgende vertegenwoordigers op:

Union Européenne de Cyclisme (UEC)

Michel Callot

Rocco Cattaneo

Daniela Isetti

Henrik Jess Jensen

Agata Lang

José Luis López Cerrón

Viktorovitsj Makarov

Confédération Africaine de Cyclisme (CAC)

Mohammed Ben El Mahi

Confederacion Panamericana de Ciclismo (COPACI)

Sonia Gregoria Ramos Acuña

Asian Cycling Confederation (ACC)

Amarjit Singh Gill Darshan Singh

Oceania Cycling Confederation (OCC)

Anne Gripper