David Haverdings vroeg uitgeschakeld op WK: “Mijn eigen fout, balen”

David Haverdings kon zich niet mengen om de medailles op het WK veldrijden voor junioren in Fayetteville. De Nederlandse renner, dit seizoen al goed voor zestien overwinningen, kwam al vroeg ten val en kon daarna geen hoofdrol meer spelen. Hij werd uiteindelijk negende.

Op het moment dat Haverdings aan het begin van de tweede ronde ten val kwam, zat hij wel op de juiste positie, vertelde hij na afloop aan onder andere WielerFlits. “Ik voelde me eigenlijk niet super, maar het was net daarvoor ook heel hard gegaan. Ik had wel het idee dat iedereen op de limiet zat. De goede mannen zaten voorin, dus daar gingen we wel de koers mee rijden. Alleen maakte ik toen een fout en verloor ik heel veel, en dat kan je eigenlijk niet meer goed maken op zo’n parcours.”

De Nederlander besefte dat zijn wedstrijd toen over was. “Het is niet anders”, vertelde hij. Last van de favorietenstatus had hij niet. “Er waren wel veel favorieten en ik had mezelf niet als de hoofdfavoriet opgeschreven op dit parcours. Natuurlijk ging ik ervoor, maar het is wat het is. Het was mijn eigen fout. Het is balen, maar het is niet anders.”

Haverdings gaat zich nu opmaken voor het Nederlands kampioenschap veldrijden voor junioren dat volgend weekend in Hoogeveen plaatsvindt.