David Haverdings trekt hoogvorm door in Druivencross Overijse

David Haverdings heeft de laatste weken de goede vorm te pakken. De 17-jarige veldrijder won eerder al de Superprestigemanches van Gieten en Ruddervoorde en was vandaag de beste in de Druivencross van Overijse. Haverdings was te sterk voor de Belg Kay De Bruyckere en de Fransman Louka Lesueur.

Haverdings, die uitkomt voor ZZPR.nl-Orange Babies Cycling Team, wist zo opnieuw een belangrijke tik uit te delen richting de Europese kampioenschappen van volgend weekend in Nederland. Voor de beloftevolle renner uit Zuidlaren zal het komende EK aanvoelen als een thuiswedstrijd, aangezien de titelstrijd zal plaatsvinden op en rond de VAM-berg, niet ver van Zuidlaren.

De cross in Overijse was voor de junioren overigens geen wereldbekerwedstrijd, maar een C1-cross. In de Verenigde-Staten werden er uitsluitend wereldbekermanches georganiseerd voor de elite-vrouwen en mannen en Zonhoven was voor de junioren eveneens ‘slechts’ een C1-veldrit. Ook toen kwam Haverdings als winnaar uit de strijd.

De eerste Wereldbeker voor junioren zal pas plaatsvinden in het Tsjechische Tábor. Haverdings komt morgen weer in actie, wanneer de Koppenbergcross op het menu staat.