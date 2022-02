David Haverdings soeverein naar zege op NK veldrijden junioren

David Haverdings heeft zijn favorietenrol op het NK veldrijden voor junioren waargemaakt. De Drent, die dit seizoen bijna overal waar hij aan de start verschijnt de zegebloemen in ontvangst mag nemen, reed op overtuigende wijze naar de eerste plaats. Guus van den Eijnden werd tweede, Jelte Jochems vervolledigde het podium.

Haverdings nam met zijn overwinning revanche op het enigszins teleurstellende WK in Fayetteville, waar hij ook als favoriet van start ging, maar na een valpartij genoegen moest nemen met een negende plaats. De 17-jarige renner liet zijn tegenstanders in Hoogeveen al snel achter zich. De strijd om plek twee was daarom een stuk spannender. Jelte Jochems leek lange tijd op weg naar het zilver, maar in de slotfase wist Guus van den Eijnden hem voorbij te steken.

Uitslag NK Veldrijden Junioren Mannen

1. David Haverdings

2. Guus van den Eijnden

3. Jelte Jochems