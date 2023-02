David Haverdings pakt de zege in U23-versie X2O Trofee Lille

David Haverdings heeft in Lille de U23-versie van de Krawatencross op zijn naam geschreven. De nog altijd maar 18-jarige Nederlander bleek in het recreactiedomein De Lilse Bergen te sterk voor Emiel Verstrynge en Victor Van De Putte.

Haverdings, Verstrynge en Van De Putte vochten in Lille een verbeten strijd uit om de overwinning, maar het was de piepjonge Haverdings die als winnaar uit de bus kwam. Het is voor de renner van Baloise Trek Lions zijn tweede zege in de X2O Badkamers Trofee, nadat hij eerder al de beste was in de cross van Baal.

Haverdings komt dit seizoen veelal in actie in de beloftencategorie, maar was ook vaak te bewonderen in elitewedstrijden. Het multitalent wist ook op het allerhoogste niveau al enkele keren zijn neus aan het venster te steken, met als absolute uitschieter zijn negende plek in de Superprestige van Diegem. Ook reed hij al top-20 in de Wereldbekers van Antwerpen en Gavere.

Lees meer: 18-jarige David Haverdings imponeert met negende plek in Diegem: “Dit is echt bizar”

Haverdings keek eerder dit veldritseizoen, in een interview met WielerFlits, al terug op zijn eerste crossen tussen de eliterenners. “Ik vind tussen de elite rijden wel leuk, helemaal als het goed gaat natuurlijk. Je rijdt met de grote mannen, je kan zien waar je in de toekomst naartoe wil. Dat is fijn. Maar het is ook wel niet altijd makkelijk, maar ik kan er wel mee omgaan. Ik moet natuurlijk ook niet presteren.”

“Als het goed gaat, is dat mooi. Als het minder gaat, is dat ook oké. Ik kan er altijd goed over praten met mensen als Sven (Nys, de teammanager, red.). Ik heb het heel erg naar mijn zin bij het team. Ik hoop dat ik nog lang bij de ploeg kan blijven en me rustig kan ontwikkelen.”