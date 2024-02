Zeger Schaeken • woensdag 21 februari 2024 om 08:34 woensdag 21 februari 2024 om 08:34

David Haverdings heeft bijzonder moeilijk seizoen gehad: “Denk al heel het seizoen aan volgend jaar”

Video David Haverdings heeft er een bijzonder moeilijk seizoen opzitten. De jonge crosser won twee keer bij de beloften, maar voor de rest was het niet veel soeps. Een slechte zomer lag aan de basis van zijn mindere resultaten. “Mentaal is het gewoon op”, vertelde Haverdings bij WielerFlits.

In de kerstperiode vertelde Haverdings aan ons wat er deze zomer allemaal is gebeurd. “In het begin van de zomer kreeg ik jammer genoeg te maken met hartproblemen. Ik moest zelfs een hartoperatie ondergaan en daarna heb ik er best lang uitgelegen. Heftig, maar het was noodzakelijk om mijn wielercarrière door te kunnen zetten.”

“Misschien dat daarom mijn algemene conditie nog iets minder was. Mijn basis is niet breed genoeg, waardoor ik kracht mis op de rechte stukken. Op zich niet onlogisch, als je ziet wat ik heb meegemaakt”, vertelde Haverdings toen. Dit heeft zich doorgezet tot in februari, wat uiteindelijk resulteerde in een teleurstellend seizoen.

Na het WK, waar Haverdings een anonieme wedstrijd reed en 36ste werd, spraken we met hem over zijn moeilijke seizoen. “Pff, ik ben teleurgesteld en moe. Vooral mentaal ook. Ik ben blij dat het seizoen bijna gedaan is. Natuurlijk had ik voor het WK wel ambities en hoop, ik had een goed trainingskamp in aanloop naar dat WK. Maar de laatste weken speelde mijn rug ook weer op. Ik kan geen kracht leveren. Mentaal is het verder gewoon op.”

Continu denken aan het volgende seizoen

Haverdings stond na het WK in Tábor nog aan de leiding in het X2O-klassement voor beloften, dus trok hij zijn seizoen nog door. “Dat houdt me bezig. Ik denk voor de rest al heel het seizoen aan volgend jaar. Maar we geven niet op.” Ondanks zijn moedige ingesteldheid verliepen de laatste twee manches van de X2O Trofee niet voorspoedig. De renner van Baloise Trek Lions verloor in de laatste manche zijn leidersplaats en viel zelfs nog terug naar de derde plaats.

Op 19-jarige leeftijd zo’n lastige periode meemaken, is niet vanzelfsprekend. “We weten gelukkig wel waardoor het komt en waarom. Door mijn k*tzomer. Op naar volgend jaar. Ik kijk er echt naar uit om eens een goede zomer te draaien.”