Niels Bastiaens • dinsdag 19 december 2023 om 14:30

David Haverdings onderging hartoperatie in de zomer: “Noodzakelijk om mijn carrière te redden”

Interview David Haverdings (19) kwam vorig seizoen als een komeet binnen. Als eerstejaarsbelofte reed hij zich meteen in de kijker tussen zijn leeftijdsgenoten, én zelfs bij de profs. Die lijn kon Haverdings de afgelopen weken niet doortrekken, maar daar is volgens de crosser van Baloise Trek Lions een goede reden voor.

Niet dat Haverdings een dramatische start kende. Overwinningen in de beloftecrossen op de Koppenberg en in Herentals waren zijn deel, maar daar stonden ook zeer verre uitslagen in andere wedstrijden tegenover. “Je mag mijn eerste weken gerust wisselvallig noemen”, is hij zelfkritisch aan onze microfoon. “Ik heb al veel pech gehad en de parcoursen liggen me minder, als er veel modder is en het écht ‘stoempen’ wordt.”

Maar de belangrijkste tegenslag voltrok zich enkele maanden geleden. “In het begin van de zomer kreeg ik jammer genoeg te maken met hartproblemen. Ik moest zelfs een hartoperatie ondergaan, en daarna heb ik er best lang uitgelegen. Heftig, maar het was noodzakelijk om mijn wielercarrière door te kunnen zetten. Misschien dat daarom mijn algemene conditie nog iets minder was. Mijn basis is niet breed genoeg, waardoor ik kracht mis op de rechte stukken. Op zich niet onlogisch, als je ziet wat ik heb meegemaakt.”

Ander verwachtingspatroon

Haverdings moet daarom zijn verwachtingspatroon bijstellen. “Vorig jaar – met bijvoorbeeld een negende plaats in Diegem tussen de profs – was uitzonderlijk goed, met veel leuke uitslagen. Ik ben er toen op heel jonge leeftijd ingegooid, maar het ging meteen prima. Het probleem is dat je daar nu aan gaat terugdenken. Je wil even goed of zelfs beter doen, maar dat is niet te vergelijken. Het niveau is nog meer naar boven gegaan, en ik zat met een grote achterstand.”

“Mijn wisselvalligheid zorgt wel voor twijfels”, zegt Haverdings, die intussen ploegmaats Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis en Thibau Nys zag doorbreken. “Maar ze vergeten me niet bij de ploeg. Ze proberen me juist rustig te houden. Ik krijg vaak te horen dat ik nog jong ben, en dat niets moet dit seizoen. Ze zijn heel mild, maar ik leg mezelf wel druk op. Ik wil het goed doen, en zeker in de crossen bij de beloften goed voorin eindigen. Het werkt voor mij het beste als ik niet op één groot doel focus, maar de hele komende periode beter probeer te doen.”

Stage

Wat dat betreft, kan hij voortbouwen op zijn overwinning bij de U23-renners in Herentals. “Op een of andere manier had ik gelijk tien seconden te pakken na de eerste Skiberg. Zo werd het een hele lange wedstrijd (lacht). De tweede zat heel de cross kort achter mij, maar ik hield goed de focus en kon het zo afwerken. Misschien heb ik mijn achterstand op stage in Spanje voor een deeltje goedgemaakt. Ik voel me sindsdien in ieder geval al veel beter.”