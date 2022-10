David Gaudu zeer enthousiast over Tourparcours: “Voor de pure klimmers”

Met slechts 22 tijdritkilometers en heel wat bergetappes, lijkt de Tour de France 2023 op maat van de pure klimmers. Dat ziet ook David Gaudu, dit jaar vierde in de Franse ronde. De klimmer van Groupama-FDJ hoopt volgend jaar nog beter te doen en gaat voor een podiumplaats. “Het is een Tour voor de pure klimmers”, concludeert Gaudu in gesprek met Cyclingnews.

Een onconventionele Tour de France, dat mag de eerste conclusie van de 110e editie Tour de France zijn. Geen ploegentijdrit, nauwelijks individuele kilometers en een pittige slotweek. Gaudu heeft als pure klimmer weinig te klagen. “Het zal een Tour voor de pure klimmers worden, de rouleurs zullen minder in het voordeel zijn. Veel bergen en ook nog eens een klimtijdrit: het is misschien wel de leukste Tour die ik zal rijden.”

De enige tijdrit in de Tour is slechts 22 kilometer lang en kent ook nog eens een zware finale, met onder meer de Côte de Domancy (2,5 km aan 9,4%) vlak voor de finish. “De tijdrit zal zeker van invloed zijn op de koers, maar ik zal normaal gesproken wel minder tijd verliezen dan in een volledig vlakke tijdrit. Verder is er de Alpenrit (de zeventiende etappe naar Courchevel, red.) met 5.000 hoogtemeters. Dat is voor mij onuitgegeven. Het zal legendarisch worden, met de klim over de Col de la Loze.”

Podiumplaats

Gaudu beseft, na zijn vierde plaats in de voorbije Tour, dat hij in staat is om een goed klassement te rijden in een grote ronde. “Het heeft me vertrouwen gegeven en de drang om nog beter te doen. Ik wil laten zien dat ik drie weken lang op een hoog niveau kan presteren. Ik neem volgend jaar niet zomaar genoegen met een vierde plaats, als topsporter streef je altijd naar meer. Als ik volgend jaar naar de Tour ga, mik ik vol op een podiumplaats.”