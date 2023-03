David Gaudu profiteert van strijd Vingegaard en Pogacar: “Zij mochten hun show opvoeren”

David Gaudu koos er bewust voor om de eerste demarrage van Jonas Vingegaard niet te volgen. Dat bleek een goede zet voor de kopman van Groupama-FDJ, want Tadej Pogačar counterde die aanval, waarna Gaudu wegreed op het moment dat hij aansloot. “Door de rugwind dacht ik: waarom niet?”, aldus de uiteindelijke nummer twee.

Want Gaudu sloeg met zijn aanval een flink gat, dat alleen door Pogačar gedicht kon worden. “Ik zag dat niemand mij in eerste instantie volgde en wist dat er een vlakker stuk aan kwam, dus probeerde ik op het laatste stukje hem te blijven volgen. Maar in de sprint was hij sterker”, zegt Gaudu.

Eerder op de klim liet hij Pogačar en Vingegaard nog gaan. “We zagen meteen dat we de eerste aanval van Vingegaard niet moesten volgen. Echt iedereen dacht het zelfde”, vertelt hij over dat moment. “We wilden hun de show laten opvoeren en ze laten uitvechten wie de sterkste was.”

Gaudu verzamelt dit voorjaar ereplaatsen, maar winnen zat er nog niet in. “Weer ben ik tweede geworden, maar nu wel tweede achter Pogačar. That’s it. Er komen alleen niet zo vaak kansen om ze bergop te verslaan. Maar met mijn vorm ben ik wel blij. Dit was een eerste test, maar ik moet gefocust blijven. En morgen heeft Arnaud Démare een sprintkans.”

Door zijn tweede plaats in de rit is Gaudu ook opgeschoven in het algemeen klassement. Hij staat tweede op 10 seconden van gele trui Pogačar. De voorsprong van de Fransman op nummer drie Jonas Vingegaard is 34 seconden.