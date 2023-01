David Gaudu komt tot april alleen op Franse wegen in actie

David Gaudu zal op 17 februari voor het eerst in actie komen in 2023. De Franse renner van Groupama-FDJ staat dan aan de start van de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Vervolgens rijdt hij een aantal eendagskoersen en rittenkoersen in aanloop naar zijn hoofddoel van het seizoen, de Tour de France.

Net als in 2021 rijdt Gaudu in de eerste drie maanden alleen maar koersen in Frankrijk. Zo zal hij na de Tour des Alpes Maritimes et du Var (17-19 februari) de Ardèche Classic (25 februari), de Drôme Classic (26 februari) en Parijs-Nice (5-12 maart) rijden. In 2021 was Gaudu nog de laureaat in de Ardèche Classic. Parijs-Nice geldt in 2023 als zijn eerste echte doel van het seizoen.

Daarna zal Gaudu naar Spanje reizen, waar hij de Ronde van het Baskenland (3-8 april) afwerkt. Na de Ardense klassiekers, waaronder Luik-Bastenaken-Luik (23 april), concentreert de 26-jarige renner zich op de Tour de France (1-23 juli). Gaudu werd in 2022 vierde in de Tour de France, zijn beste resultaat ooit in een grote ronde.

“De Tour is een wedstrijd die voor mij zeer succesvol is geweest en die me sinds het begin van mijn carrière, vooral dit jaar, veel emoties heeft bezorgd”, vertelde Gaudu begin december nog. “We zijn erin geslaagd om de vierde plaats te veroveren dit jaar, maar we mikken steeds hoger: het podium. Het parcours van 2023 bevat een lastige tijdrit en veel bergetappes, voor een van de meest bergachtige Tours die ik heb gezien.”