David Gaudu: “Heb laten zien dat ik me kan meten met de besten”

Niet Jonas Vingegaard, maar David Gaudu was deze week de grootste concurrent van Tadej Pogačar in Parijs-Nice. De klimmer van Groupama-FDJ moest uiteindelijk genoegen nemen met een tweede plaats in het eindklassement. “Maar ik heb wel gezien dat ik mij op sommige dagen kan meten met de besten”, concludeert Gaudu.

“Dit is natuurlijk een geweldig resultaat”, aldus Gaudu in gesprek met DirectVélo. “Het gebeurt niet elke dag dat we de kans krijgen om op het podium te staan van Parijs-Nice of een andere rittenkoers in de WorldTour. Als we dit van te voren wisten, had ik ervoor getekend.”

Voor aanvang van de slotrit was het verschil tussen Gaudu en Pogačar slechts twaalf seconden. Bij de enige bonificatiesprint probeerde hij dat nog te verkleinen, maar de Sloveen was sneller. En op de Col d’Èze bleek Pogačar een klasse apart. “Ik kon hem niet volgen daar. Op het steile deel wilde ik mijn eigen tempo rijden, omdat ik bang was voor een tegenaanval. Mijn tempo hield ik vol tot de top”, zegt hij.

“Vandaag was Pogačar sterker. Er was niet veel aan te doen”, legt Gaudu zich neer bij de suprematie van de kopman van UAE Emirates. De Fransman bleef wel in een groep met Tourwinnaar Vingegaard, die hij daardoor achter zich hield in het klassement. “Ik hoef geen spijt te hebben over vandaag en de rest van de week. De ploeg was de hele week sterk, ook tijdens de ploegentijdrit.”

